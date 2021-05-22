У ЗСУ ще один летальний випадок від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У Збройних силах України зафіксовано вже 92-й летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Наразі хворіють на коронавірус у ЗСУ 228 осіб, з яких 21 новий випадок захворювання за останню добу. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.
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“Станом на 10:00 22 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 228 осіб. Всього за час пандемії одужало 24 780 осіб”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на ізоляції у тому числі самоізоляції перебуває 83 особи.
"На жаль у Збройних Силах України зареєстровано 92 летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19“,- зазначається в повідомленні.
Так, працівник Збройних Сил України перебував на лікуванні у Київській міській клінічній лікарні. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.
“За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладу охорони здоров’я госпіталізовано 4 особи”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 52 296 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 289 військових медиків. Повторно провакциновано 334 особи. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 247 осіб.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 2,179 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 21 травня, — 4,6 тисячі, що менше, ніж днем раніше. Померло за добу 178 людей.