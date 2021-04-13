В ВСУ еще один летальный случай от COVID-19

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины зафиксировано уже 71 летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. На сегодня болеют коронавирусом в ВСУ 2750 человек, из которых 127 новых случаев заболевания за последние сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.