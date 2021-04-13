В ВСУ еще один летальный случай от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины зафиксировано уже 71 летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. На сегодня болеют коронавирусом в ВСУ 2750 человек, из которых 127 новых случаев заболевания за последние сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.
Детали
"По состоянию на 10:00 13 апреля в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2750 человек. Всего за время пандемии выздоровели 20 450 человек", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 891 человек.
"К сожалению, в ВСУ зарегистрировано 71-й летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19", - отмечается в сообщении.
Так, работник ВС Украины с 6 апреля 2021 года находился на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 127 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 23 человека", - информирует ВСУ.
Кроме того, с начала прививочной кампании в ВСУ 36 209 человек получили 1 дозу вакцины. "Из них 2874 военных медиков. За минувшие сутки на COVID-19 привито 1046 человек", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 1,872 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 апреля, - 11,6 тысячи, рост почти в полтора раза по сравнению с показателем днем ранее. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 457.