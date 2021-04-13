У ЗСУ ще один летальний випадок від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Збройних силах України зафіксовано вже 71 летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Наразі хворіють на коронавірус у ЗСУ 2750 осіб, з яких 127 нових випадків захворювання за останню добу. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.
Деталі
“Станом на 10:00 13 квітня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2750 осіб. Всього за час пандемії одужало 20 450 осіб”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на ізоляції, у тому числі самоізоляції, перебуває 891 особа.
“На жаль, у ЗСУ зареєстровано 71-й летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19”, — зазначається в повідомленні.
Так, працівник ЗС України з 6 квітня 2021 року перебував на стаціонарному лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі “ГВКГ”. Попри проведену терапію, стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.
“За минулу добу зареєстровано 127 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 23 особи”, — інформує ЗСУ.
Окрім того, від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 36 209 осіб отримали 1 дозу вакцини. “З них 2 874 військових медиків. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 1046 осіб”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,872 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 12 квітня, — 11,6 тисячі, зростання майже у півтора раза проти показника днем раніше. Високий показник летальних випадків за добу — 457.