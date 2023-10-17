В ВСУ подтвердили, что продвинулись к железнодорожной линии к северу от Клещеевки

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«На южном направлении вблизи Бахмута мы продолжаем свои наступательные действия. И уже оккупанты в своих z-каналах начинают истерить о том, что им приходится терять свои позиции к югу от Бахмута, что обстановка для них там максимально сложная и не удобная. Они уже начинают по этой информации, которую они распространяют отходить к трассе Бахмут - Горловка и собираются закрепляться там, однако они смогли заминировать там территорию, там достаточно большие минно-взрывные поля. И сейчас на некоторых участках мы уже зашли за железную дорогу, закрепились и продолжаем наносить огневое поражение по противнику», - сказал Илья Евлаш.

Дополнение

Американский институт изучения войны заявил, что геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись к железнодорожной линии к северу от Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

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