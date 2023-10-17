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У ЗСУ підтвердили, що просунулися до залізничної лінії на північ від Кліщіївки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. В ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив заяву Інституту вивчення війни (ISW) про те, що ЗСУ просунулися до залізничної лінії на північ від Кліщіївки Донецької області, пише УНН.

У ЗСУ підтвердили, що просунулися до залізничної лінії на північ від Кліщіївки

Цитата

«На південному напрямку поблизу Бахмуту ми продовжуємо свої наступальні дії. І вже окупанти у своїх z-каналах починають істерити про те, що їм доводиться втрачати свої позиції на південь від Бахмуту, що обстановка для них там максимально складна і не зручна. Вони вже починають з цієї інформації, яку вони поширюють відходити до траси Бахмут - Горлівка і збираються закріплятися там, проте вони змогли замінувати там територію, там досить великі мінно-вибухові поля. І зараз на деяких ділянках ми вже зайшли за залізницю, закріпилися та продовжуємо наносити вогневе ураження по противнику»,- сказав Ілля Євлаш.

Доповнення

Американський інститут вивчення війни заявив, що геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, показують, що українські сили незначно просунулися до залізничної лінії на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). 

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