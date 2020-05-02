В ВСУ коронавирусную болезнь диагностировали у 45 военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. По состоянию на 7:00 2 мая, в Вооруженных Силах Украины коронавирусную болезнь COVID-19 имеют 45 военнослужащих. Об этом сообщает в Facebook Медицинские силы ВСУ, передает УНН.
"На 7:00 2 мая в Вооруженных Силах Украины на острую респираторную болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 45 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 299 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 28 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано один новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
"Больной военнослужащий из Харьковской области лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - сообщают военные медики.
Также указывается, что анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется "во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе".
"Оставайтесь дома. Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены", - резюмировали в Медицинских силах ВСУ.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано уже 11 411 случаев COVID-19, из них 279 - летальные.