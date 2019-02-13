В зоне ООС за месяц обнаружили 10 автомобилей в розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В течение месяца - с 9 января по 9 февраля - правоохранителями из состава Объединенных сил задержали десятки преступников и 10 автомобилей, находившихся в розыске, а также сотни тонн товаров, перевозимых незаконно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
За это время правоохранители проверили более 170 000 человек.
"130 человек для проверки на причастность к незаконным вооруженным формированиям были доставлены в территориальные подразделения. Также выявлен 21 человек, который находилась в розыске, и 1 человек, который находился в розыске как без вести пропавший", - говорится в сообщении.
Кроме того, у этих лиц обнаружено и изъято 30 мобильных телефонов, которые находились в розыске в рамках уголовных производств.
"Проверив почти 160 000 транспортных средств, полицейские обнаружили 10 автомобилей, находившихся в розыске", - отметили в штабе.
Напомним, дельцы сбывали криминалитету вывезенное из зоны ООС оружие и взрывчатку.