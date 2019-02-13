У зоні ООС за місяць виявили 10 автомобілів у розшуку

За цей час правоохоронці перевірили понад 170 тисяч осіб.

"130 людей для перевірки на причетність до незаконних збройних формувань були доставлені до територіальних підрозділів. Також виявлено 21 особу, яка перебувала в розшуку, та 1 чоловіка, який перебував у розшуку як безвісти зниклий", - сказано у повідомленні.

Окрім того, у цих осіб виявлено та вилучено 30 мобільних телефонів, які перебували у розшуку в межах кримінальних проваджень.

"Перевіривши майже 160 тисяч транспортних засобів, поліцейські виявили 10 автомобілів, які перебували у розшуку", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, ділки збували криміналітету вивезену з зони ООС зброю та вибухівку.