У зоні ООС за місяць виявили 10 автомобілів у розшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Протягом місяця - з 9 січня по 9 лютого - правоохоронцями зі складу Об'єднаних сил затримано десятки злочинців та 10 автомобілів, що перебували у розшуку, а також сотні тонн товарів, які перевозилися незаконно. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
За цей час правоохоронці перевірили понад 170 тисяч осіб.
"130 людей для перевірки на причетність до незаконних збройних формувань були доставлені до територіальних підрозділів. Також виявлено 21 особу, яка перебувала в розшуку, та 1 чоловіка, який перебував у розшуку як безвісти зниклий", - сказано у повідомленні.
Окрім того, у цих осіб виявлено та вилучено 30 мобільних телефонів, які перебували у розшуку в межах кримінальних проваджень.
"Перевіривши майже 160 тисяч транспортних засобів, поліцейські виявили 10 автомобілів, які перебували у розшуку", - зазначили у штабі.
Нагадаємо, ділки збували криміналітету вивезену з зони ООС зброю та вибухівку.