В зоне ООС умер военный
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В зоне ООС 29 декабря умер военный Вадим Ефременюк. На данный момент причины смерти уточняются. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.
“Вадим Владимирович Ефременюк 1998 г.р. умер 29 декабря 2020 года в зоне проведения ООС. Обстоятельства его смерти уточняются. Военнослужащий проживал в городе Виннице. Вадим Ефременюк не был женат, у бойца остались родители, два брата и сестра”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что дата и место захоронения уточняется.
Сообщается, что в ходе проведения антитеррористической операции и при осуществлении мероприятий объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях погибли 161 земляков — винничан, умерли от ран и болезней 75 участников боевых действий, без вести пропали — 2.
Напомним, в Херсонской области возле одного из кафе города Новая Каховка между военнослужащим и гражданскими лицами возникла ссора, которая переросла в драку, в результате которой военный умер.