У зоні ООС помер військовий

“Вадим Володимирович Єфременюк 1998 р.н. помер 29 грудня 2020 року в зоні проведення ООС. Наразі обставини його смерті уточнюються. Військовослужбовець проживав у місті Вінниці. Вадим Єфременюк не був одружений, у бійця залишились батьки, двоє братів та сестра”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що дата та місце поховання уточнюється.

Повідомляється, що в ході проведення антитерористичної операції та під час здійснення заходів об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях загинули 161 земляків — вінничан, померли від ран і хвороб 75 учасників бойових дій, безвісти зникли — 2.

Нагадаємо, на Херсонщині поблизу одного з кафе міста Нова Каховка між військовослужбовцем та цивільними особами виникла сварка, яка переросла в бійку, внаслідок якої військовий помер.