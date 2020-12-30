У зоні ООС помер військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У зоні ООС 29 грудня помер військовий Вадим Єфременюк. Наразі причини смерті уточняються. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА.
“Вадим Володимирович Єфременюк 1998 р.н. помер 29 грудня 2020 року в зоні проведення ООС. Наразі обставини його смерті уточнюються. Військовослужбовець проживав у місті Вінниці. Вадим Єфременюк не був одружений, у бійця залишились батьки, двоє братів та сестра”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що дата та місце поховання уточнюється.
Повідомляється, що в ході проведення антитерористичної операції та під час здійснення заходів об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях загинули 161 земляків — вінничан, померли від ран і хвороб 75 учасників бойових дій, безвісти зникли — 2.
Нагадаємо, на Херсонщині поблизу одного з кафе міста Нова Каховка між військовослужбовцем та цивільними особами виникла сварка, яка переросла в бійку, внаслідок якої військовий помер.