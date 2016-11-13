В обесточенных селах Закарпатской области восстановили электроснабжение
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 13 ноября. УНН. В 13 ранее обесточенных селах Закарпатсой области восстановили электроснабжение. Об этом сообщили УНН в Закарпатской ОГА.
В ночь на воскресенье, 13 ноября, из-за шквальных порывов ветра без электроэнергии остались 13 населенных пунктов Мукачевского, Рахивского и Перечинского районов Закарпатской области - 11 полностью и 2 частично.
В свою очередь, до сих пор частично обесточено с.Квасы Рахивского района, где в результате ДТП местный водитель повредил электроопору.
Как ранее сообщал УНН, по состоянию на утро воскресенья, 13 ноября, в Мукачевском районе полностью без света оставались пять сел, два села в Перечинском районе, четыре - в Рахивском.