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15 марта, 19:03 • 110930 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154388 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130122 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123209 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108586 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103438 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100071 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В обесточенных селах Закарпатской области восстановили электроснабжение

В обесточенных селах Закарпатской области восстановили электроснабжение

Киев • УНН

 • 9396 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 13 ноября. УНН. В 13 ранее обесточенных селах Закарпатсой области восстановили электроснабжение. Об этом сообщили УНН в Закарпатской ОГА.

В ночь на воскресенье, 13 ноября, из-за шквальных порывов ветра без электроэнергии остались 13 населенных пунктов Мукачевского, Рахивского и Перечинского районов Закарпатской области - 11 полностью и 2 частично.

В свою очередь, до сих пор частично обесточено с.Квасы Рахивского района, где в результате ДТП местный водитель повредил электроопору.

Как ранее сообщал УНН, по состоянию на утро воскресенья, 13 ноября, в Мукачевском районе полностью без света оставались пять сел, два села в Перечинском районе, четыре - в Рахивском.

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