У знеструмлених селах Закарпаття відновили електропостачання
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 13 листопада. УНН. У 13 раніше знеструмлених селах Закарпаття відновили електропостачання. Про це УНН повідомили у Закарпатській ОДА.
В ніч на неділю, 13 листопада, через шквальні пориви вітру без електроенергії залишилися 13 населених пунктів Мукачівського, Рахівського та Перечинського районів Закарпаття – 11 повністю і 2 частково.
Натомість, і досі частково знеструмлене с.Кваси Рахівського району, де внаслідок ДТП місцевий водій пошкодив електроопору.
Як раніше повідомляв УНН, станом на ранок неділі, 13 листопада, у Мукачівському районі повністю без світла залишалися п′ять сіл, два села у Перечинському районі, чотири – у Рахівському.