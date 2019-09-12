В Жулянах не подтвердили информацию об обысках
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. По состоянию на 13:45 12 сентября в аэропорту "Киев" (Жуляны) не проводились следственных действий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе аэропорта.
"У нас нет никаких обысков. Не известно, почему это было написано. Все об этом первый раз слышат. Может, имелись ввиду какие-то запроси, но к нам даже запросов таких не поступало", - сообщили в пресс-службе.
Отметим, ранее экс-заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов заявил в Twitter о массовых обысках "по уголовным делам Порошенко".
"По делу о мародерстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в Укроборонпроме и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств. В аэропорту Жуляны продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полете на Мальдивский архипелаг", - заявил Портнов.
Как сообщал УНН, в Государственном бюро расследований сообщили о пяти повестках на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко.