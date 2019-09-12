У Жулянах не підтвердили інформацію про обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Станом на 13:45 12 вересня в аеропорту "Київ" (Жуляни) не проводилися слідчих дій. Про це УНН повідомили в пресслужбі аеропорту.
"У нас немає ніяких обшуків. Не відомо, чому це було написано. Усі про це вперше чують. Може, малися на увазі якісь запити, але до нас навіть запитів таких не надходило", - повідомили у пресслужбі.
Зазначимо, раніше ексзаступник глави Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов заявив у Twitter про масові обшуки "у кримінальних справах Порошенка".
"У справі про мародерство і розкраданнях в армії обшуки йдуть будинку у Гонтаревої, в Укроборонпромі і структурах, які брали участь у відмиванні командою Порошенка вкрадених у армії коштів. В аеропорту Жуляни тривають обшуки у справі про використання Порошенком підроблених паспортів при польоті на Мальдівський архіпелаг", - заявив Портнов.
Як повідомляв УНН, у Державному бюро розслідувань повідомили про п'ять повісток на допит п'ятого президента України Петра Порошенка.