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В октябре в госбюджет Украины от международных партнеров поступило 2,8 млрд долларов - Минфин

Киев • УНН

 • 44543 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В октябре в государственный бюджет Украины от международных партнеров, а именно США и ЕС, поступило около 2,8 миллиарда долларов, из них грантовые средства составили более 40% из общего объема. Об этом сообщает Министерство финансов, пишет УНН.

В октябре в госбюджет Украины от международных партнеров поступило 2,8 млрд долларов - Минфин

Детали

Среди доноров в октябре 2023 года:

Европейский Союз – 1,6 млрд долларов США (льготное финансирование);

Соединенные Штаты Америки – 1,15 млрд долларов США (грант).

Отмечается, что средства от ЕС поступили как девятый транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год.

Общий объем финансирования по программе МФД достигает 18 млрд евро, из которых Украина получила уже 15 млрд евро.

Грант от США – части пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка “Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине” (PEACE in Ukraine).

В 2023 году Украина получила уже 10,9 млрд долларов США грантового финансирования от Соединенных Штатов.

Добавим

"Международное финансирование направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение социальной защиты населения, гуманитарные нужды, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения", - отметили в Минфине.

Всего за 10 месяцев этого года Министерство финансов Украины привлекло около 35,4 млрд долларов США внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.

Напомним

Украина в июле 2023 года получила 5,3 млрд долларов грантов и льготного финансирования от международных партнеров.

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