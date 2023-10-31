В октябре в госбюджет Украины от международных партнеров поступило 2,8 млрд долларов - Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В октябре в государственный бюджет Украины от международных партнеров, а именно США и ЕС, поступило около 2,8 миллиарда долларов, из них грантовые средства составили более 40% из общего объема. Об этом сообщает Министерство финансов, пишет УНН.
Детали
Среди доноров в октябре 2023 года:
Европейский Союз – 1,6 млрд долларов США (льготное финансирование);
Соединенные Штаты Америки – 1,15 млрд долларов США (грант).
Отмечается, что средства от ЕС поступили как девятый транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год.
Общий объем финансирования по программе МФД достигает 18 млрд евро, из которых Украина получила уже 15 млрд евро.
Грант от США – части пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка “Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине” (PEACE in Ukraine).
В 2023 году Украина получила уже 10,9 млрд долларов США грантового финансирования от Соединенных Штатов.
Добавим
"Международное финансирование направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение социальной защиты населения, гуманитарные нужды, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения", - отметили в Минфине.
Всего за 10 месяцев этого года Министерство финансов Украины привлекло около 35,4 млрд долларов США внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.
Напомним
Украина в июле 2023 года получила 5,3 млрд долларов грантов и льготного финансирования от международных партнеров.