У жовтні до держбюджету України від міжнародних партнерів надійшло 2,8 млрд доларів - Мінфін

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У жовтні до державного бюджету України від міжнародних партнерів, а саме США та ЄС, надійшло близько 2,8 мільярда доларів, з них грантові кошти склали понад 40% із загального обсягу. Про це повідомляє Міністерство фінансів, пише УНН.