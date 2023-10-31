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У жовтні до держбюджету України від міжнародних партнерів надійшло 2,8 млрд доларів - Мінфін

Київ • УНН

 • 44543 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У жовтні до державного бюджету України від міжнародних партнерів, а саме США та ЄС, надійшло близько 2,8 мільярда доларів, з них грантові кошти склали понад 40% із загального обсягу. Про це повідомляє Міністерство фінансів, пише УНН.

У жовтні до держбюджету України від міжнародних партнерів надійшло 2,8 млрд доларів - Мінфін

Деталі

Серед донорів у жовтні 2023 року:

Європейський Союз – 1,6 млрд доларів США (пільгове фінансування);

Сполучені Штати Америки – 1,15 млрд доларів США (грант).

Зазначається, що кошти від ЄС надійшли як дев’ятий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік.

Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро, із яких Україна отримала вже 15 млрд євро.

Грант від США – частини п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine).

У 2023 році Україна отримала вже 10,9 млрд доларів США грантового фінансування від Сполучених Штатів.

Додамо

"Міжнародне фінансування спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я", - зазначили у Мінфіні.

Загалом за 10 місяців цього року Міністерство фінансів України залучило близько 35,4 млрд доларів США зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.

Нагадаємо

Україна у липні 2023 року отримала 5,3 млрд доларів грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

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