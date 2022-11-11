В Житомире снесли бюст Пушкина

Цитата

"Пушкин переехал", – так прокомментировали в горсовете демонтаж бюста.

Детали

По данным Суспільного, демонтаж начался 11 ноября в 5:00. За 15 минут бюст сняли с постамента, после чего погрузили в авто.

Напомним

9 ноября с площади Поэзии в Харькове также демонтировали бюст Александра Пушкина.