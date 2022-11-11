В Житомире снесли бюст Пушкина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Житомире демонтировали бюст русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщили на Facebook-странице Житомирского городского совета, передает УНН.
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"Пушкин переехал", – так прокомментировали в горсовете демонтаж бюста.
Детали
По данным Суспільного, демонтаж начался 11 ноября в 5:00. За 15 минут бюст сняли с постамента, после чего погрузили в авто.
Напомним
9 ноября с площади Поэзии в Харькове также демонтировали бюст Александра Пушкина.