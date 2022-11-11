У Житомирі знесли погруддя Пушкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Житомирі демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна. Про це повідомили на Facebook-сторінці Житомирської міської ради, передає УНН.
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"Пушкін переїхав", – так прокоментували у міськраді демонтаж погруддя.
Деталі
За даними Суспільного, демонтаж розпочався 11 листопада о 5:00. За 15 хвилин погруддя зняли з постаменту, після чого завантажили в авто.
Нагадаємо
9 листопада з площі Поезії у Харкові також демонтували погруддя Олександра Пушкіна.