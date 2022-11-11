У Житомирі знесли погруддя Пушкіна

Цитата

"Пушкін переїхав", – так прокоментували у міськраді демонтаж погруддя.

Деталі

За даними Суспільного, демонтаж розпочався 11 листопада о 5:00. За 15 хвилин погруддя зняли з постаменту, після чого завантажили в авто.

Нагадаємо

9 листопада з площі Поезії у Харкові також демонтували погруддя Олександра Пушкіна.