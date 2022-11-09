У Харкові знесли погруддя Пушкіна

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"Погруддя Пушкіна демонтовано і відправлено на відповідальне зберігання. Його подальша доля – чи буде він зберігатися у музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова – вирішуватимуть харків‘яни після перемоги України", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченій українському національно-визвольному руху. Понад сто років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху.

Нагадаємо

В Ужгороді біля українсько-словацього кордону знесли радянський пам'ятник "визволителям".