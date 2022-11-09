В Харькове снесли бюст Пушкина
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. С площади Поэзии в Харькове демонтировали бюст российского поэта Александра Пушкина. Об этом в Telegram сообщил Харьковский городской совет, передает УНН.
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"Бюст Пушкина демонтирован и отправлен на ответственное хранение. Его дальнейшая судьба – будет ли он храниться в музее или найдется ему другое место в культурном и историческом пространстве Харькова – будут решать харьковчане после победы Украины", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению. Более ста лет назад, еще до революции 1917 года, его собирались снести активисты этого движения.
Напомним
В Ужгороде возле украинско-словацкой границы снесли советский памятник "освободителям".