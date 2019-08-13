В Житомире разоблачили общественного активиста в вымогательстве 30 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Правоохранители разоблачили в вымогательстве 30 тысяч долларов США главу общественного совета при Житомирской областной государственной администрации. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, “активист” организовал механизм вымогательства денег, в том числе от представителей субъектов лесного хозяйства, за непринятие мер общественного воздействия для блокирования их законной деятельности.
Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленник требовал 30 тысяч американских долларов от директора одного из районных гослесхозов. В случае неуплаты денег “общественный активист” угрожал обнародовать в интернете и в соцсетях якобы компрометирующую директора информацию накануне визита Президента Украины в Олевский район области.
Правоохранители задержали председателя общественного совета в ресторане в центре Житомира после получения очередного “транша” в размере 5,5 тысяч долларов США. Ранее был задокументирован факт перечисления на карточный счет “аванса”, как гарантии за молчание “общественного активиста”.
Продолжаются неотложные следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).
Напомним, в Запорожье разоблачили депутата горсовета на взятке в 20 тысяч гривен.