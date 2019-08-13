У Житомирі викрили громадського активіста у вимаганні 30 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Правоохоронці викрили на вимаганні 30 тисяч доларів США голову громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, “активіст” організував механізм вимагання грошей, зокрема від представників суб’єктів лісового господарства, за невжиття заходів громадського впливу для блокування їх законної діяльності.
Співробітники СБУ задокументували, що зловмисник вимагав 30 тисяч американських доларів від директора одного із районних держлісгоспів. У випадку несплати грошей “громадський активіст” погрожував оприлюднити в інтернеті та у соцмережах нібито компрометуючу директора інформацію напередодні візиту Президента України до Олевського району області.
Правоохоронці затримали голову громадської ради в ресторані у центрі Житомира після отримання чергового “траншу” в розмірі 5,5 тисяч доларів США. Раніше було задокументовано факт перерахування на картковий рахунок “авансу”, як гарантії за мовчання громадського активіста.
Тривають невідкладні слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (Вимагання).
Нагадаємо, на Запоріжжі викрили депутата міськради на хабарі в 20 тисяч гривень.