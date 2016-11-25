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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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В Житомире открыли вторую часть единственной пешеходной улицы города

Киев • УНН

 • 8492 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Вторую часть улицы Михайловской открыли сегодня после реконструкции в Житомире. Об этом сообщил Житомирский городской совет, передает корреспондент УНН.

В Житомире открыли вторую часть единственной пешеходной улицы города

На этой части, как и на первой, выложили гранитную тротуарную плитку и провели благоустройство.

Уже открыли проход к ул.Лятошинского и Скорульского.

"Работы по укладке гранитной плитки идут по графику. Вскоре на Михайловской появятся боларды, которые ограничат движение транспорта. Все работы по благоустройству на главной пешеходной улице города начнутся в следующем году: будут установлены лавочки, освещение и мусорные баки европейского образца. Также на Михайловской восстановят фонтан и установят сцену", - сказал заместитель Житомирского городского головы Алексей Ясюнецкий.

Подрядчики, которые занимаются укладкой плитки на улице, обещают закончить до конца года.

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