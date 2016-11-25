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У Житомирі відкрили другу частину єдиної пішохідної вулиці міста

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 25 листопада. УНН. Другу частину вулиці Михайлівської відкрили сьогодні після реконструкції у Житомирі. Про це повідомяє Житомирська міська рада, передає кореспондент УНН.

У Житомирі відкрили другу частину єдиної пішохідної вулиці міста

На цій частині, як і на першій, уклали гранітну троутарну плитку та провели благоустрій.

Наразі вже відкрито прохід до вул.Лятошинського та Скорульського.

“Роботи з укладання гранітної плитки йдуть за графіком. Невдовзі на Михайлівській з’являться боларди, які обмежать рух транспорту. Всі роботи по благоустрою на головній пішохідній вулиці міста розпочнуться у наступному році: будуть встановлені лавочки, освітлення та сміттєві баки європейського зразка. Також на Михайлівській відновлять фонтан та встановлять сцену”, — сказав заступник Житомирського міського голови Олексій Ясюнецький.

Підрядники, які займають укладанням плитки на вулиці, обіцяють закінчити до кінця року.

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