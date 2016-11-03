У жителя Ровно изъяли 25 гранат и почти килограмм марганца

Полицейские обнаружили 25 светошумовых гранат с надписью "Корсар-3М" и 800 граммов марганца.

Все изъятое направлено на экспертизу в Ровенский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Правоохранители выясняют, с какой целью мужчина хранил светошумовые гранаты и марганец.