У жителя Ровно изъяли 25 гранат и почти килограмм марганца
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Киеве в гаражном помещении, принадлежащем 49-летнему местному жителю, стражи порядка изъяли 25 светошумовых гранат и почти килограмм марганца. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Ровенской области.
Полицейские обнаружили 25 светошумовых гранат с надписью "Корсар-3М" и 800 граммов марганца.
Все изъятое направлено на экспертизу в Ровенский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Правоохранители выясняют, с какой целью мужчина хранил светошумовые гранаты и марганец.