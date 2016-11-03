У жителя Рівного вилучили 25 гранат та майже кілограм марганцю
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Рівному в гаражному приміщенні, що належить 49-річному місцевому жителю, правоохоронці вилучили 25 світлошумових гранат та майже кілограм марганець. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Рівненської області.
Поліцейські виявили 25 світлошумових гранат із надписом “Корсар-3М” та 800 грамів марганцю.
Усе вилучене направлено на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Правоохоронці з’ясовують, із якою метою чоловік зберігав світлошумові гранати та марганець.