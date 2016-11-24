У жителя Днепропетровской области обнаружили метамфетамин на 40 тыс. грн

Вчера, 23 ноября, сотрудники полиции во время проведения санкционированного обыска в одной из квартир по проспекту Металлургов обнаружили сумку в которой находилось 213 расфасованных трубочек с метамфетамином.

По словам подозреваемого, он нашел сумку на улице, но при дальнейшем обыске сотрудники криворожской милиции обнаружили и изъяли еще 20 трубочек, которые находились в карманах брюк.

Стоимость данных наркотических веществ в целом составляет около 40 тыс. грн.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.3 ст.309 (незаконное производство, приобретение, хранение, наркотических средств без цели сбыта) УК Украины.