У жителя Дніпропетровщини виявили метамфетамін на 40 тис. грн

Вчора, 23 листопада, співробітники поліції під час проведення санкціонованого обшуку в одній з квартир по проспекту Металургів виявили сумку в якій знаходилося 213 розфасованих трубочок з метамфетаміном.

Зі слів підозрюваного, він знайшов сумку на вулиці, але при подальшому обшуку співробітники криворізької поліції виявили та вилучили ще 20 трубочок, які знаходилися в карманах брюк.

Вартість даних наркотичних речовин загалом складає приблизно 40 тис. грн.

Інформацію про подію внесено до ЄРДР за ч.3 ст.309 (незаконне виробництво, придбання, зберігання, наркотичних засобів без мети збуту) КК України.