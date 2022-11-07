В Здолбунове горела пятиэтажка, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В городе Здолбунов пожарные ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области, пишет УНН.
Детали
Вчера, 6 ноября, на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Здолбунов. На место вызова было направлено очередное отделение бойцов 18 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС.
Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что очаг пожара находится в помещении кухни в квартире на 5-м этаже 5-ти этажного жилого дома.
На месте пожара огнеборцы обнаружили мертвое тело мужчины. Во время пожара звеном сотрудников ГСЧС спасены 3 человека и эвакуированы 10 человек.
Также отмечается, что огнем повреждены вещи домашнего обихода в кухне. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
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