В Здолбунове горела пятиэтажка, есть погибший

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. В городе Здолбунов пожарные ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области, пишет УНН.

Детали

Вчера, 6 ноября, на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Здолбунов. На место вызова было направлено очередное отделение бойцов 18 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС.

Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что очаг пожара находится в помещении кухни в квартире на 5-м этаже 5-ти этажного жилого дома.

На месте пожара огнеборцы обнаружили мертвое тело мужчины. Во время пожара звеном сотрудников ГСЧС спасены 3 человека и эвакуированы 10 человек.

Также отмечается, что огнем повреждены вещи домашнего обихода в кухне. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Напомним 

В Балаклее, что на Харьковщине, погибла семья. Как сообщили в полиции, причиной смерти стало отравление угарным газом.

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