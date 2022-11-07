У Здолбунові горіла п'ятиповерхівка, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. В місті Здолбунів вогнеборці ліквідували пожежу у багатоквартирному житловому будинку. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Рівненській області, пише УНН.
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Вчора, 6 листопада, на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу у багатоквартирному житловому будинку в місті Здолбунів. На місце виклику було направлено чергове відділення бійців 18-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС.
Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що осередок пожежі знаходиться в приміщенні кухні в квартирі на 5-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку.
На місці пожежі вогнеборці виявили мертве тіло чоловіка. Під час пожежі ланкою співробітників ДСНС врятовано 3 людини та евакуйовано 10 чоловік.
Також зазначається, що вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку в кухні. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.
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