В Вооруженных силах за сутки шесть новых случаев COVID-19

"По состоянию на 10:00 25 августа в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 610 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Из них 1 военнослужащий находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 5 человек (Львовская область - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Киевская область - 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели - 888 человека, летальных случаев - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 947 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 207 человек.

Напомним, в Украине уже более 108 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1 658.