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У Збройних силах за добу шість нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Збройних силах України на ранок 25 серпня на COVID-19 хворіє 610 осіб, шість нових випадків виявлено за минулу добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.

У Збройних силах за добу шість нових випадків COVID-19

"Станом на 10:00 25 серпня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 610 осіб. За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

З них, 1 військовослужбовець перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону. Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 5 осіб (Львівська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Київська область - 2 військовослужбовці). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії у ЗСУ одужало – 888 особи, летальних випадків – 6. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 947 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 207 осіб.

Нагадаємо, в Україні вже понад 108 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 658.

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