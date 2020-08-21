В Вооруженных силах на COVID-19 заболели еще 43 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Вооруженных силах Украины на утро 21 августа на COVID-19 болеет 507 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 43 новых случая заболевания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 21 августа в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет - 507 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 43 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Из новых заболевших в учреждениях здравоохранения находится 9 человек (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Малинская ЦРБ - 1 работник ВС Украины и Ивано-Франковская областная больница - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 34 человека (Львовская область - 10 военнослужащих и 6 работников ВС Украины, Киевская область - 4 военнослужащих, Черновицкая область - 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Винницкая область - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Ивано-Франковская область - 3 военнослужащих, Одесская область - 2 военнослужащих, Николаевская область - 1 военнослужащий и Харьковская - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели - 852 человека, летальных случаев - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 870 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 199 человек.
Напомним, в Украине уже более 100 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2106.