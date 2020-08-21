У Збройних силах на COVID-19 захворіли ще 43 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Збройних силах України на ранок 21 серпня на COVID-19 хворіє 507 осіб. За минулу добу зареєстровано 43 нових випадки захворювання. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 21 серпня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє - 507 осіб. За минулу добу зареєстровано 43 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
З нових захворілих у закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб (Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військовослужбовця, Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Рівненський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Малинська ЦРЛ – 1 працівник ЗС України та Івано-Франківська обласна лікарня – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 34 особи (Львівська область – 10 військовослужбовців та 6 працівників ЗС України, Київська область - 4 військовослужбовця, Чернівецька область – 3 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Вінницька область - 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Івано-Франківська область – 3 військовослужбовця, Одеська область – 2 військовослужбовця, Миколаївська область – 1 військовослужбовець та Харківська - 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Всього за час пандемії у ЗСУ одужало – 852 особи, летальних випадків – 6. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 870 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 199 осіб.
Нагадаємо, в Україні вже понад 100 тис. випадків COVID-19, за добу - 2 106.