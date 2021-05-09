В Вооруженных силах на COVID-19 болеют почти тысячу человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки было выявлено 10 случаев заболевания COVID-19. В общем болеет 927 человек. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ, передает УНН.
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“По состоянию на 10:00 9 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 927 человек. Всего за время пандемии выздоровели 23 893 лица, летальных случаев 85”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на изоляции в том числе самоизоляции находится 196 человек.
“За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 5 человек”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 49 831 человек получил 1 дозу вакцины.
“Из них 3237 военные медики. За минувшие сутки на COVID-19 привито 850 человек. Повторно провакцинировано 277 человек”, — говорится в сообщении.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,119 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 мая — 5,3 тысяч, что меньше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки на уровне предыдущего дня — 193. По сравнению с сутками ранее выросло количество госпитализированных — почти до 2,6 человек.