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У Збройних силах на COVID-19 хворіють майже тисячу осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. У Збройних силах України за минулу добу було виявлено 10 випадків захворювання на COVID-19. Загалом хворіє 927 осіб. Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ, передає УНН.

Цитата

“Станом на 10:00 9 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 927 осіб. Всього за час пандемії одужало 23 893 особи, летальних випадків 85”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на ізоляції у тому числі самоізоляції перебуває 196 осіб.

“За минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 5 осіб”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 49 831 осіб отримала 1 дозу вакцини.

“З них 3 237 військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 850 осіб. Повторно провакциновано 277 осіб”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,119 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 8 травня, — 5,3 тисячі, що менше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу на рівні попереднього дня — 193. У порівнянні з добою раніше зросла кількість госпіталізованих — майже до 2,6 осіб.

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