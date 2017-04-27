В заложниках на оккупированном Донбассе находится 127 человек - И.Геращенко

"Также рассказала португальскому коллеге о наших усилиях по освобождению заложников, которых на оккупированных территориях уже 127", - написала И.Геращенко.

Она также добавила, что призвала Португалию усилить давление на РФ в вопросах освобождения политзаключенных и продолжить и усилить санкции до полного выполнения Минских соглашений и деоккупации Крыма.

Кроме того, во время встречи, по словам И.Геращенко, ключевыми темами были политика безопасности и гуманитарная ситуация на Донбассе и работа Минских групп.

"Все мы обеспокоены ростом насилия против миссии СММ ОБСЕ на оккупированном Донбассе, требуем тщательного расследования подрыва автомобиля с патрулем ОБСЕ. Украина возлагает полную ответственность за гибель и ранения наблюдателей на боевиков, контролируемых РФ", - добавила И.Геращенко.

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