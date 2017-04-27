У заручниках на окупованому Донбасі перебуває 127 осіб – І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На окупованих територіях залишаються в заручниках 127 осіб. Про це йшлося під час зустрічі першого заступника ВР, представника України в гуманітарній підгрупі Ірини Геращенко з Генеральним директором Управління зовнішньої політики МЗС Португаліі Франсішку Антоніу Дуарте Лопешом, повідомила І.Геращенко у Facebook, передає УНН.
"Також розповіла португальському колезі про наші зусилля по звільненню заручників, яких на окупованих територіях вже 127", - написала І.Геращенко.
Вона також додала, що закликала Португалію посилити тиск на РФ в питаннях звільнення політв'язнів і продовжити та посилити санкції до повного виконання Мінських Угод та деокупації Криму.
Крім того, під час зустрічі, за словами І.Геращенко, ключовими темами були безпекова і гуманітарна ситуація на Донбасі та робота Мінських груп.
"Всі ми занепокоєні ростом насильства проти місії СММ ОБСЄ на окупованому Донбасі, вимагаємо ретельного розслідування підриву автомобіля з патрулем ОБСЄ. Україна покладає повну відповідальність за загибель і поранення спостерігачів на бойовиків, контрольованих РФ", - додала І.Геращенко.
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