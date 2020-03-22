В Запорожской области на коронавирус проверяют 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Запорожской области 18 человек проверяют с подозрением на COVID-19, 13 из них находятся на инфекционных стационарах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.
"В Запорожской области по состоянию на 22 марта 18 человек с подозрением на коронавирус (3 за минувшие сутки), 13 из них находятся в инфекционных стационарах, 5 находятся в изоляции дома под наблюдением медицинских работников первичного звена", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине пока зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Следовательно, с вечера 21 марта количество больных не увеличилось.