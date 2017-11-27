В Запорожье женщина выбросила младенца с балкона
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Запорожье женщина выбросила младенца с балкона многоэтажки. Об этом сообщила пресс-офицер патрульной полиции Юлия Шеймухова, передает УНН.
Также информацию корреспонденту УНН подтвердила начальник отдела коммуникации ГУНП области Екатерина Людвик.
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Однако, подробности инцидента в полиции пока не предоставили. Известно лишь, что женщину задержали патрульные.
Как сообщал УНН, роженица в Одесской области выбросила младенца, завернув его в пакет.