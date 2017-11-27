В Запорожье женщина выбросила младенца с балкона

Также информацию корреспонденту УНН подтвердила начальник отдела коммуникации ГУНП области Екатерина Людвик.

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Однако, подробности инцидента в полиции пока не предоставили. Известно лишь, что женщину задержали патрульные.

Как сообщал УНН, роженица в Одесской области выбросила младенца, завернув его в пакет.