У Запоріжжі жінка викинула немовля з балкону
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Запоріжжі жінка викинула немовля з балкону багатоповерхівки. Про це повідомила прес-офіцер патрульної поліції Юлія Шеймухова, передає УНН.
Також інформацію кореспонденту УНН підтвердила начальник відділу коммунікації ГУНП області Катерина Людвік.
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Однак, подробиці інциденту в поліції наразі не надали. Відомо лише, що жінку затримали патрульні.
Як повідомляв УНН, породілля на Одещині викинула немовля, загорнувши його у пакет.