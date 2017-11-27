У Запоріжжі жінка викинула немовля з балкону

Також інформацію кореспонденту УНН підтвердила начальник відділу коммунікації ГУНП області Катерина Людвік.

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Однак, подробиці інциденту в поліції наразі не надали. Відомо лише, що жінку затримали патрульні.

Як повідомляв УНН, породілля на Одещині викинула немовля, загорнувши його у пакет.