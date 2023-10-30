В Запорожье задержан агент фсб, установивший скрытые вебкамеры на дорогах
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. Служба безопасности задержала агента фсб который установил скрытые веб камеры на дорогах Запорожья, чтобы шпионить за колоннами ВСУ. Он собирал разведданные о маршрутах движения и количестве техники и военных Сил обороны, которые отправлялись на передовую об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
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"Одной из первых задач этого предателя был сбор сведений о местном областном управлении СБУ. Таким образом он попал в поле зрения внутренней безопасности и контрразведки украинской спецслужбы, которые начали документировать противоправную деятельность российского агента", - говорится в сообщении.
Детали
Установлено, что для отслеживания колонн ВСУ шпион установил вдоль основных автодорог региона собственные скрытые вебкамеры. Впрочем, сотрудники Службы безопасности своевременно обнаружили и деактивировали скрытые видеоустройства. Таким образом СБУ предотвратила передачу разведданных агрессору.
Отмечается, что агент установил вебкамеры в локациях, на которые ему указал "куратор" из фсб. В зоне особого внимания рф были колонны тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ, которые привлечены к контрнаступательным операциям на южном фронте.
После установки вебкамер они должны были осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию автомобильного трафика с предоставлением удаленного доступа кадровым сотрудникам фсб.
За выполнение вражеского задания российская спецслужба переправила на банковскую карту своего агента денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен.
Служба безопасности поэтапно задокументировала преступные действия злоумышленника и задержала агента во время технической проверки одной из вражеских вебкамер.
По данным следствия, приспешником агрессора оказался местный житель. В конце сентября этого года он дистанционно вышел на администратора прокремлевского Телеграм-канала и предложил ему свою помощь в войне против Украины. Предатель получал от агрессора не только задания разведывательной деятельности, но и пошаговую инструкцию по их выполнению.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
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