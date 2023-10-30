У Запоріжжі затримано агента фсб, який встановив приховані вебкамери на дорогах

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Служба безпеки затримала агента фсб який встановив приховані вебкамери на дорогах Запоріжжя, щоб шпигувати за колонами ЗСУ. Він збирав розвіддані про маршрути руху та кількість техніки й військових Сил оборони, які відправлялися на передову. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.