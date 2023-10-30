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The Guardian

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У Запоріжжі затримано агента фсб, який встановив приховані вебкамери на дорогах

Київ • УНН

 • 39023 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Служба безпеки затримала агента фсб який встановив приховані вебкамери на дорогах Запоріжжя, щоб шпигувати за колонами ЗСУ. Він збирав розвіддані про маршрути руху та кількість техніки й військових Сил оборони, які відправлялися на передову. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

У Запоріжжі затримано агента фсб, який встановив приховані вебкамери на дорогах

Цитата

"Одним із перших завдань цього зрадника був збір відомостей про місцеве обласне управління СБУ. Таким чином він потрапив у поле зору внутрішньої безпеки та контррозвідки української спецслужби, які почали документувати протиправну діяльність російського агента", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Встановлено, що для відстежування колон ЗСУ шпигун встановив уздовж основних автошляхів регіону власні приховані вебкамери. Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно виявили та деактивували приховані відеопристрої. Таким чином СБУ запобігла передачі розвідданих агресору.

Зазначається, що агент встановив вебкамери у локаціях, на які йому вказав "куратор" з фсб. У зоні особливої уваги рф були колони важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на південному фронті.

Після встановлення вебкамер вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку з наданням віддаленого доступу кадровим співробітникам фсб.

За виконання ворожого завдання російська спецслужба переправила на банківську картку свого агента грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень.

Служба безпеки поетапно задокументувала злочинні дії зловмисника та затримала агента під час технічної перевірки однієї з ворожих вебкамер.

За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель. Наприкінці вересня цього року він дистанційно вийшов на адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу і запропонував йому свою допомогу у війні проти України. Зрадник отримував від агресора не тільки завдання розвідувальної діяльності, але й покрокову інструкцію щодо їх виконання.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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