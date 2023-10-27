СБУ затримала ворожого коригувальника ракетних ударів рф по Слов'янську та Лиману
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Затримано жителя Донецької області, який коригував ракетні удари ворога по Слов'янську і Лиману. Про це повідомила Служба безпеки України, пише УНН.
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Поплічником агресора виявився місцевий житель, якого загарбники дистанційно залучили до співпраці у жовтні цього року.
Ним виявився бойовик терористичного угруповання «днр», який на початку повномасштабного вторгнення вступив до окупаційних угруповань рф. Він підтримував зв'язок з фігурантом у забороненій соцмережі «Однокласники».
Зловмисник збирав для агресора розвіддані про місця базування Сил оборони у Слов’янську, Лимані та навколишніх селищах, які були потрібні окупантам для планування та коригування ударів по регіону.
Співробітники СБУ встановили місцезнаходження ворожого інформатора і затримали його у власному помешканні.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).
Наразі російський інформатор перебуває під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
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