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СБУ затримала ворожого коригувальника ракетних ударів рф по Слов'янську та Лиману

Київ • УНН

 • 78606 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Затримано жителя Донецької області, який коригував ракетні удари ворога по Слов'янську і Лиману. Про це повідомила Служба безпеки України, пише УНН.

СБУ затримала ворожого коригувальника ракетних ударів рф по Слов'янську та Лиману

Деталі

Поплічником агресора виявився місцевий житель, якого загарбники дистанційно залучили до співпраці у жовтні цього року.

Ним виявився бойовик терористичного угруповання «днр», який на початку повномасштабного вторгнення вступив до окупаційних угруповань рф. Він підтримував зв'язок з фігурантом у забороненій соцмережі «Однокласники».

Зловмисник збирав для агресора розвіддані про місця базування Сил оборони у Слов’янську, Лимані та навколишніх селищах, які були потрібні окупантам для планування та коригування ударів по регіону.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження ворожого інформатора і затримали його у власному помешканні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі російський інформатор перебуває під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

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