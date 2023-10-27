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СБУ задержала вражеского корректировщика ракетных ударов рф по Славянску и Лиману

Киев • УНН

 • 78606 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Задержан житель Донецкой области, который корректировал ракетные удары врага по Славянску и Лиману. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.

СБУ задержала вражеского корректировщика ракетных ударов рф по Славянску и Лиману

Детали

Пособником агрессора оказался местный житель, которого захватчики дистанционно привлекли к сотрудничеству в октябре этого года.

Им оказался боевик террористической группировки «днр», который в начале полномасштабного вторжения вступил в оккупационные группировки рф. Он поддерживал связь с фигурантом в запрещенной соцсети «Одноклассники».

Злоумышленник собирал для агрессора разведданные о местах базирования Сил обороны в Слав’янске, Лимане и окрестных поселках, которые были нужны оккупантам для планирования и корректировки ударов по региону.

Сотрудники СБУ установили местонахождение вражеского информатора и задержали его в собственном доме.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас российский информатор находится под стражей. Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

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