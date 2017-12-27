В Запорожье изъято более 1 тыс. незаконных пиротехнических изделий
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 27 декабря. УНН. Сегодня в Запорожье во время совместного рейда сотрудников ГУ ДСНС и ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, было изъято более 1 тыс. Незаконных пиротехнических изделий и составлено 5 административных актов. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ДСНС Украины в Запорожской области, передает УНН.
Правоохранители посетили места стихийного продажи пиротехнических изделий, пообщавшись с реализаторами и покупателями. Целью мероприятия было предупредить граждан по покупке пиротехники в нелегальных местах и выяснить, нарушается закон в этой сфере.
"За сегодня сотрудниками полиции состоят 5 административных актов и изъято более 1000 незаконных пиротехнических изделий. Дела будут направлены в суд, где и будут решать вопросы административной ответственности", - отметил старший инспектор превентивной деятельности ГУ НП в Запорожской области капитан полиции Евгений Токарев.
Вместе с полицейскими запорожские спасатели напомнили гражданам об опасности использования пиротехнических изделий и то, что покупать такие изделия следует исключительно в специализированном магазинах.
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