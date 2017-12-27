У Запоріжжі вилучено понад 1 тис. незаконних піротехнічних виробів
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 27 грудня. УНН. Сьогодні у Запоріжжі під час спільного рейду співробітників ГУ ДСНС та ГУ Нацполіції України у Запорізькій області, було вилучено понад 1 тис. незаконних піротехнічних виробів та складено 5 адміністративних актів. Про це повідомили у відділі коммунікації ГУ ДСНС України у Запорізькій області, передає УНН.
Правоохоронці відвідали місця стихійного продажу піротехнічних виробів, поспілкувавшись з реалізаторами і покупцями. Метою заходу було попередити громадян щодо купівлі піротехніки у нелегальних місцях і з’ясувати, чи порушується закон в цій сфері.
"За сьогодні співробітниками поліції складаються вже 5 адміністративних актів та вилучено понад 1000 незаконних піротехнічних виробів. Справи будуть направлені до суду, де і будуть вирішувати питання адміністративної відповідальності", - зазначив старший інспектор превентивної діяльності ГУ НП у Запорізькій області капітан поліції Євген Токарєв.
Разом з поліцейськими запорізькі рятувальники нагадали громадянам про небезпеку використання піротехнічних виробів та те, що купувати такі вироби слід виключно у спеціалізованних магазинах.
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