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13:44 • 31823 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 52299 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 50641 просмотра

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12:52 • 28855 просмотра

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В Запорожье и Днепре сообщают о взрывах

В Запорожье и Днепре сообщают о взрывах

Киев • УНН

 • 1530039 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В Запорожье и Днепре раздались звуки взрывов. Об этом сообщают пользователи соцсетей и Telegram-каналы, передает УНН. Пока официального подтверждения нет.

Подробности

По данным пользователей соцсетей, в Запорожье и Днепре раздались звуки взрывов.

Местные и областные власти пока информацию о взрывах не подтвердили.

Добавим

По состоянию на 01:00 25 июня воздушную тревогу объявили в 4 областях Украины: Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской.

По данным пользователей соцсетей, в Харькове прозвучали как минимум 2 мощных взрыва.

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