В Запорожье и Днепре сообщают о взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В Запорожье и Днепре раздались звуки взрывов. Об этом сообщают пользователи соцсетей и Telegram-каналы, передает УНН. Пока официального подтверждения нет.
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По данным пользователей соцсетей, в Запорожье и Днепре раздались звуки взрывов.
Местные и областные власти пока информацию о взрывах не подтвердили.
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По состоянию на 01:00 25 июня воздушную тревогу объявили в 4 областях Украины: Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской.
По данным пользователей соцсетей, в Харькове прозвучали как минимум 2 мощных взрыва.