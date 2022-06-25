У Запоріжжі та Дніпрі повідомляють про вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У Запоріжжі та Дніпрі пролунали звуки вибухів. Про це повідомляють користувачі соцмереж та Telegram-канали, передає УНН. Наразі офіційного підтвердження немає.
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За даними користувачів соцмереж, у Запоріжжі та Дніпрі пролунали звуки вибухів.
Місцева та обласна влада наразі інформацію про вибухи не підтвердила.
Додамо
Станом на 01:00 годину 25 червня повітряну тривогу оголосили у 4 областях України: Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській.
За даними користувачів соцмереж, у Харкові пролунали як мінімум 2 потужні вибухи.