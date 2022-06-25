У Запоріжжі та Дніпрі повідомляють про вибухи

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За даними користувачів соцмереж, у Запоріжжі та Дніпрі пролунали звуки вибухів.

Місцева та обласна влада наразі інформацію про вибухи не підтвердила.

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Станом на 01:00 годину 25 червня повітряну тривогу оголосили у 4 областях України: Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській.

За даними користувачів соцмереж, у Харкові пролунали як мінімум 2 потужні вибухи.