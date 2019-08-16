В Запорожье произошел пожар на рыбном предприятии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Запорожье вчера вечером произошел пожар на территории частного предприятия. Возгорание удалось потушить уже ночью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, 15 августа в 21:20 к спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного предприятия ОАО "Аркадия" по улице Выборгской Вознесеновского района города.
"В ходе разведки спасатели установили, что горит пристройка к зданию на площади 200 кв.м и крыша над холодильной камерой на общей площади 500 кв.м", - говорится в сообщении.
Пожар локализовали в 00:17, а полностью ликвидировали - в 01:45. После этого провели разбор и пролив конструкций, чтобы предотвратить повторное возникновение возгорания.
Как уточнили спасатели, общая площадь здания составляет 6000 кв.м.
"В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование", - уточнили в ГСЧС.
Добавим, что, по данным YouControl, предприятие, в частности, занимается переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков.
Напомним, в Черновцах в ночь на пятницу произошел пожар на керамическом заводе.